قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين في انقلاب سيارة الأسفلت بالإسكندرية

حددت محكمة جنح الدخيلة بغرب الإسكندرية، جلسة 5 مايو المقبل لبدء محاكمة المتهمين في واقعة انقلاب سيارة نقل محمّلة بالأسفلت بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش بحي العجمي، والتي أسفرت عن مصرع 3 أشخاص صادف وجودهم بمحيط الحادث، بعد تعرضهم لحروق بالغة أدت إلى تفحم جثثهم.



وشمل قرار الإحالة استمرار حبس سائق السيارة، ويدعى “عبده.ا”، على ذمة القضية، فيما أُخلي سبيل “محمد.ع” مسؤول شركة المقاولات المتعاقدة مع المحافظة بكفالة، مع ضم متهمين آخرين، في القضية رقم 4438 لسنة 2026 إداري الدخيلة. ووجّهت النيابة للمتهمين اتهامات بالإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهام العمل، بما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب في الوفاة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت تتعلق بملابسات الواقعة، حيث تبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة مهنية تخوّله قيادة سيارات النقل الثقيل، فضلاً عن أن الشركة المنفذة للأعمال تعمل من الباطن دون الالتزام بإجراءات السلامة المهنية المتعارف عليها، وهو ما اعتُبر إخلالاً واضحًا باشتراطات الأمان أثناء تنفيذ الأعمال.

من جانبه، أوضح التقرير الطبي الخاص بأحد الضحايا، ويدعى إبراهيم حمدي محمد، أن الجثمان وصل في حالة تفحم كامل، مع تشوه بالملامح وانقباض في عضلات الأطراف، نتيجة تعرضه لمادة الأسفلت الساخنة عقب انقلاب السيارة.



كما أشار تقرير الصفة التشريحية إلى أن تحديد وجود شبهة جنائية من عدمه يخضع لتحريات جهات المباحث المختصة.



وفي السياق ذاته، طالب عماد حمدي، شقيق أحد الضحايا، بسرعة محاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن شقيقه لقي مصرعه رفقة صديق له وشخص ثالث، بعد أن حاصرتهم حمولة السيارة المنقلبة، ما أدى إلى وفاتهم في موقع الحادث.