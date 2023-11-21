رئيس جامعة حلوان: الحاضنات التكنولوجية فرصة لدعم رواد الأعمال

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الدورة الثانية من مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن لحاضنات التكنولوجية تعد فرصة لدعم و تكوين الشركات الناشئة، وتعمل علي التوعية بفكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، والعمل علي تكوين فرق مختلفة لإقامة شركات ناشئة مستقبلية، و نقل الخبرات بين المشاركين بها .

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تشرف على تبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

"حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.