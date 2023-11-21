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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورا جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من دبي، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال عصرية.

 

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

 

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي جاكيت باللون الموف بأكمام طويلة، وبتصميم هاف ستوميك، وعليه بنطال جينز أوفر سايز هاي ستوميك باللون الرمادي، وأختارت حذاء لامع ن الجلد باللون البينك، مع حقيبة بنفس اللون.

 

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واختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

 

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

 

ولم تتكلف أنابيلا في إرتداء الإكسسوارات، وهو ما أعطاها رقيقة وناعمة.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا أنابيلا هلال إطلالة أنابيلا هلال تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال

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