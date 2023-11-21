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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في أحد الزيارات الرسمية

كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون مع زوجها الأمير ويليام في أحد الزيارات الرسمية بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة أميرة ويلز كيت ميدلتون 

 

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بفستان متوسط الطول باللوز الاحمر، وعليه بالطو طويل بأكمام داخلية طويلة وبتصميم الأوفر سايز ينفس لون الفستان وبفيونكة كبيرة من منطقة الصدر، وقد اختارت  حقيبة وحذاء من الجلد باللون الأحمر.

 

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وقامت كيت ميدلتون بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

 

واختارت كيت ميدلتون قرطين وخاتم من الألماس مع قبعة كبيرة وناعمة بنفس خامة البالطو باللون الأحمر ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 
كيت ميدلتون 
كية كيت ميدلتون أميرة ويلز أميرة ويلز كيت ميدلتون إطلالة أميرة ويلز كيت ميدلتون تفاصيل إطلالة أميرة ويلز كيت ميدلتون

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