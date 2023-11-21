عبدالمنعم سعيد: العلاقات المصرية الإسرائيلية مهددة في حال استمرار النزوح والتهجير

أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ بجلسة البرلمان اليوم بماقدمه البرلمان اليوم من موقف واضح وصريح وتصريحات رئيس الوزراء التي بدت واضحة وجلية ،مؤكداً أن تصريحات الدكتور مدبولي خرجت ببنود وبها رسائل واضحة أن مصر تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل وأن دفع إسرائيل عبر عدوانها على سكان غزة سكان القطاع للنزوح جنوباً عبر إجراءات عدوانية هو مخالفة واضحة للاتفاقية وتعدي واضح عليها".



وأوضح سعيد خلال مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة “ تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة ON أن التصريحات واضحة في ضوء إتفاقية السلام العلاقات المصرية الاسرائيلية مهددة في حال الاستمرار في عمليات الدفع نحو التهجير الذي بدأ شمالا نحو الجنوب ثم العدوان على الجنوب، لكي لايكون هناك سبيلاً أمام النازحين سواء الحدود المصرية أمامهم ،لافتاً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء واضحة تزامنا مع موقف عالمى واضح حتى الدول المؤيدة لاسرائيل بما فيها الولايات المتحدة والدول الغربية يرفضون عمليات التهجير القسري”.

وأشار الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تجديد الموقف المصري الذي خرج من مجلس النواب وهو مصدر السلطة التشريعية في البلاد ويتوافق ذلك مع إجراءات عسكرية اتخذتها مصر خلال الأسابيع الماضية لحماية حدودها.

الإجراءات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل تهدد الأمن الاقليمي

وشدد على أن الإجراءات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل تهدد الامن الاقليمي وتعرضه للخطر، مؤكداً على ثقته في الإدارة المصرية على قدرتها على إدارة تحديات المرحلة والموقف الخطير الذي تتعرض له المنطقة وأن هناك أمناء على الأمن القومي المصري وهم يعرفون ما يقومون به في هذه المرحلة."