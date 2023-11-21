محلل فلسطيني: مدبولي واضح الاتجاهات بشأن عملية التهجير حماية للأمن القومي المصري

علق المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جهاد الحرازين على جلسة البرلمان المصري اليوم وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أنه كان واضح الأتجاهات تجاه عملية التهجير حماية للامن القومي المصري من جهة ومن جهة أخرى حماية للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها على حدود 1967.

مصر منذ اللحظة الاولى للعدوان وضعت خطوطاً حمراء بعدم تهجير الفلسطينيين

وأوضح الحرازين في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن جلسة البرلمان اليوم إمتداد للموقف المصري الواضح الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الايام الاولى للعدوان الذي وضع فيه الخطوط الحمراء ، مضيفا أن مصر منذ اللحظة الاولى للعدوان وضعت خطوطاً حمراء ونقاط يمكن الارتكاز عليها من قبل الجميع تمثل خارطة طريق تضمن عدم تفريغ القضية الفلسطينية وحل القضية على حساب الدول المجاورة و التأكيد على حل الدولتين "

وتابع: أن تلك القواعد والخطوط الحمراء كانت لبنة بنيت عيها كافة التحركات العربية بعدها بما فيها قمة الرياض التي شهدت القمة العربية الاسلامية بحضور 57 دولة.