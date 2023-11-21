عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل فلسطيني: مدبولي واضح الاتجاهات بشأن عملية التهجير حماية للأمن القومي المصري

المحلل السياسي الفلسطيني
المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جهاد الحرازين

علق المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جهاد الحرازين على جلسة البرلمان المصري اليوم  وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى  مدبولي حيث أنه كان  واضح الأتجاهات  تجاه عملية التهجير حماية للامن القومي المصري من جهة ومن جهة أخرى حماية للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها على حدود 1967.

 مصر منذ اللحظة الاولى للعدوان وضعت خطوطاً حمراء بعدم تهجير الفلسطينيين

وأوضح الحرازين في مداخلة هاتفية ببرنامج  " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON، أن  جلسة البرلمان اليوم إمتداد للموقف المصري الواضح الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الايام الاولى للعدوان الذي وضع فيه الخطوط الحمراء ، مضيفا أن مصر منذ اللحظة الاولى للعدوان وضعت خطوطاً حمراء ونقاط يمكن الارتكاز عليها من قبل الجميع تمثل خارطة طريق تضمن عدم  تفريغ القضية الفلسطينية وحل القضية على حساب  الدول المجاورة و التأكيد على  حل الدولتين "

 

وتابع: أن تلك القواعد والخطوط الحمراء  كانت  لبنة بنيت عيها كافة التحركات العربية بعدها بما فيها  قمة الرياض  التي شهدت القمة العربية الاسلامية بحضور 57 دولة.

جلسة البرلمان المصري عملية التهجير الشعب الفلسطيني قمة الرياض الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس الدولة: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تعيد البشرية لشريعة الغاب

سعر أشهر سيارات BMW الكروس أوفر في مصر

تحركات قوية تضرب سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 اليوم

أبو العينين من واشنطن: الولايات المتحدة عليها دور رئيسى ومسئولية لتحقيق السلام .. وعليها التحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى غزة

التموين تكشف حقيقة وقف بيع الذهب في محال الصاغة.. وأسباب انخفاض السعر|فيديو

قطر ستعلنها.. حماس تعلن موعد البدء في الهدنة الإنسانية ضمن صفقة الأسرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ