ختام الحقيبة التدريبية لتعزيز الوعي المجتمعى للعاملين بالتعليم وطلاب المدارس بسيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء،ختام الحقيبة التدريبية لتعزيز الوعي المجتمعى لدى العاملين بالتعليم وطلاب المدارس في ضوء التحول الرقمي ،بإدارة العريش التعليمية بقاعات مدرستي الشهيد اللواء هشام شاهين النجارية للبنات ومدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات .

الحقيبة التدريبية:

وأفاد وكيل الوزارة بأن الحقيبة التدريبية تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي ، وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه ، وتنمية مجتمعه ،



وأضاف بأن البرنامج يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية لمدة ثلاث أيام، اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٩نوفمبر حتى الثلاثاء الموافق ٢١نوفمبر ٢٠٣٢م ،

✨وقد أفاد الدكتور/ محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي والمشرف على التدريب بأنه قد تم تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وتم إخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج ،

وتم عقد التدريب بجميع الإدارات التعليمية الست وقد بلغ إجمالي المستهدفين (٥٣٢) وهم كالآتي :

إدارة العريش التعليمية وبلغ إجمالي عدد المستهدفين (٢٢٧) متدرب وعقد التدريب بقاعتي مدرستي الشهيد احمد عسكر الثانوية للبنات وبلغ عدد المستهدفين(١٥٢) متدرب.

والقى المحاضرات:

د. أزهار عبدالمنعم ،د. ولاء محمد رضوان ،و د. سعد حسن عامر ومدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية للبنات، وبلغ عدد المستهدفين (٧٥) متدربا وألقى المحاضرات د. إيمان ظريف ، سمر سعد حافظ ،ود.اخلاص ظريف



_إدارة بئر العبد التعليمية وبلغ إجمالي عدد المستهدفين (٩٧) متدربا، وتم التدريب بقاعتي مدرستي بئرالعبد الإعدادية للبنات ، وبلغ عدد المستهدفين (١٥٢) متدربا والقى المحاضرات كلاً من: فوفو عبد الحفيظ محمد، و عبد الله أحمد عبد المحسن، وفرج علي سالم ، وقاعة مدرسة الثانوية للبنات وبلغ عدد المستهدفين (٤٥) متدرب

والقى المحاضرات كلاً من فرج علي سالم ، و فوفوعبدالحفيظ محمد ، و/ عبدالله أحمد عبدالمحسن ، ومدرسةبئر العبد الثانوية وبلغ عدد المستهدفين (٤٥) متدربا والقى المحاضرات كلاً من:

فوفو عبد الحفيظ محمد، و عبد الله أحمد عبد المحسن ،



وإدارتي الشيخ زويد ورفح وبلغ إجمالي عدد المستهدفين (١٠٤) متدربا وعقد التدريب بقاعتي مدرسة الشيخ زويد الصناعية وهي كالآتي : قاعة (١) وبلغ عدد المستهدفين (٦٢) متدربا والقى المحاضرات كلا من : فريدة عبدالعزيز ،و عبير مصطفى زايد ، ود. محمود علي أيوب ،

وقاعة (٢) عدد المستهدفين (٤٢) متدربا، وألقى المحاضرات كلا من : د. محمود علي أيوب ، و فريدة عبدالعزيز ،و عبير مصطفى زايد ،



وإدارة نخل التعليمية :

عقد التدريب بقاعة مدرسة نخل الإبتدئية وبلغ عدد المستهدفين (٥٢) متدربا،وألقى المحاضرات كلا من : حسن المهدي عبد الحميد ، ود. سعد محمد سالم ، و برهان حمدان محمد ،



وفي إدارة الحسنة التعليمية

عقد التدريب بقاعة مدرسة خليل إمراحيل الثانوية الصناعيةوبلغ عدد المستهدفين (٥٢) متدربا،والقى المحاضرات كلا من : د . أسامة السيد عبد المقصود ،ومروه محمد سالم ، رنا صلاح حسن ،

ويشرف على التدريب إدارة التدريب التخصصي بديوان عام المديرية مدير الإدارة د/ محمد محمود عبدالناصر ، وإدارة التدريب بالإدارات التعليمية الست .

ونحدث وكيل الوزارة عن عملية الإستحقاق الإنتخابي ويجب علينا أن نقول شكرا ً للحكومة المصرية بالنزول للإنتخابات وإبداء الرأي بحرية وذلك رداً للجميل لما قدمه شهداء الجيش والشرطةوفدائهم بأرواحهم حتى ننعم بالأمن والأمان وحتى تستقر الأوضاع بالمحافظة.



