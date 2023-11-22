عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الحقيبة التدريبية لتعزيز الوعي المجتمعى للعاملين بالتعليم وطلاب المدارس بسيناء

ختام تدريب الوعي
ختام تدريب الوعي المجتمعى بسيناء

 

 

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  شمال سيناء،ختام الحقيبة التدريبية  لتعزيز الوعي  المجتمعى لدى العاملين بالتعليم  وطلاب المدارس في ضوء التحول الرقمي ،بإدارة العريش التعليمية بقاعات مدرستي الشهيد اللواء هشام شاهين النجارية للبنات ومدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات .

 

الحقيبة التدريبية:

وأفاد وكيل الوزارة بأن الحقيبة التدريبية تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي ،  وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه ،  وتنمية مجتمعه ،
 

 

وأضاف بأن البرنامج يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية لمدة ثلاث أيام، اعتبارا من يوم  الأحد الموافق ١٩نوفمبر حتى الثلاثاء الموافق ٢١نوفمبر ٢٠٣٢م ،
✨وقد أفاد الدكتور/ محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي والمشرف على التدريب بأنه قد تم تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وتم إخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج ، 
وتم عقد التدريب بجميع الإدارات التعليمية الست وقد بلغ إجمالي المستهدفين (٥٣٢) وهم كالآتي : 
 إدارة العريش التعليمية وبلغ إجمالي عدد المستهدفين (٢٢٧) متدرب وعقد التدريب بقاعتي مدرستي الشهيد احمد عسكر الثانوية للبنات وبلغ عدد المستهدفين(١٥٢) متدرب. 

 

والقى   المحاضرات:
د. أزهار عبدالمنعم ،د. ولاء محمد رضوان ،و د. سعد حسن عامر ومدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية للبنات،  وبلغ عدد المستهدفين (٧٥) متدربا    وألقى  المحاضرات د. إيمان ظريف  ،  سمر سعد حافظ ،ود.اخلاص ظريف
 

_إدارة بئر العبد التعليمية وبلغ إجمالي عدد المستهدفين (٩٧) متدربا،  وتم التدريب بقاعتي مدرستي بئرالعبد الإعدادية للبنات ، وبلغ عدد المستهدفين (١٥٢) متدربا والقى  المحاضرات كلاً من: فوفو عبد الحفيظ محمد، و عبد الله أحمد عبد المحسن، وفرج علي سالم ، وقاعة مدرسة الثانوية للبنات وبلغ عدد المستهدفين (٤٥) متدرب

والقى  المحاضرات كلاً من  فرج علي سالم ، و فوفوعبدالحفيظ محمد ، و/ عبدالله أحمد عبدالمحسن  ، ومدرسةبئر العبد الثانوية وبلغ عدد المستهدفين (٤٥) متدربا والقى المحاضرات كلاً من:

 فوفو عبد الحفيظ محمد، و عبد الله أحمد عبد المحسن ، 
 

وإدارتي الشيخ زويد ورفح وبلغ إجمالي عدد المستهدفين (١٠٤) متدربا وعقد التدريب بقاعتي مدرسة الشيخ زويد الصناعية وهي كالآتي : قاعة (١) وبلغ عدد المستهدفين (٦٢) متدربا  والقى المحاضرات كلا من : فريدة عبدالعزيز ،و عبير مصطفى زايد ، ود. محمود علي أيوب ،

وقاعة (٢) عدد المستهدفين (٤٢) متدربا، وألقى   المحاضرات كلا من : د. محمود علي أيوب  ، و فريدة عبدالعزيز ،و عبير مصطفى زايد ،  
 

وإدارة نخل التعليمية :
عقد التدريب بقاعة مدرسة نخل الإبتدئية وبلغ عدد المستهدفين (٥٢) متدربا،وألقى  المحاضرات كلا من : حسن المهدي عبد الحميد ، ود. سعد محمد سالم ، و برهان حمدان محمد ،
 

وفي إدارة الحسنة التعليمية 
عقد التدريب بقاعة مدرسة خليل إمراحيل الثانوية الصناعيةوبلغ عدد المستهدفين (٥٢) متدربا،والقى  المحاضرات كلا من : د . أسامة السيد عبد المقصود ،ومروه محمد سالم ،  رنا صلاح حسن ،
ويشرف على التدريب إدارة التدريب التخصصي بديوان عام المديرية مدير الإدارة د/ محمد محمود عبدالناصر ، وإدارة التدريب بالإدارات التعليمية الست .
ونحدث وكيل الوزارة   عن عملية الإستحقاق الإنتخابي ويجب علينا أن نقول شكرا ً للحكومة المصرية بالنزول للإنتخابات وإبداء الرأي بحرية وذلك رداً للجميل لما قدمه شهداء الجيش والشرطةوفدائهم بأرواحهم حتى ننعم بالأمن والأمان وحتى تستقر الأوضاع بالمحافظة.

 

txt

مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

سيناء المجتمعي المدارس التدريبية الحقيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كيفية التخلص من السحر نهائيا.. 16 كلمة لا يقدر عليها ساحر ولا جان

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ترشيحاتنا

مثمنة وساطة مصر وجهودها.. قطر تعلق على صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

طالب بعودة الأمريكيين الأسرى.. بايدن يعلق على اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

تفاصيل جديدة حول عقد الشناوي مع الأهلى

بقوة 6.2 درجة.. زلزال شديد يضرب إندونيسيا

أوائل شهر رمضان المبارك.. قصة إشهار ليلى مراد إسلامها؟

بعد أحداث شغب.. الأرجنتين تفوز على البرازيل في تصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. زوجة أحمد السقا تستعرض أناقتها | شاهد

طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات

السجن والغرامة.. سيدة تثير الجدل بسبب كعكة

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ