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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يستعد لـ طرح النشيد الرسمى لكأس أمم أفريقيا

صدى البلد

أعلن الفنان محمد رمضان اقتراب طرح النشيد الرسمى لكأس أمم إفريقيا عبر حسا بتطبيق إكس.

وكتب محمد رمضان :" قريبًا كليب النشيد الرسمى لكأس أمم إفريقيا.

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري  أما الفئة الثالثة  بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .
 

 

وكان قد طل الفنان محمد رمضان على جمهوره، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكشف الفنان محمد رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده في طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، كما دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حالياً.

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من آخر حفلاته عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، معلقا عليه "إخواتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا التزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الالتزام بها".

 

وأضاف محمد رمضان "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهم آمين".

 

حيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخم ، في احد فنادق التجمع الخامس ، على هامش المعرض الافريقي IATF ،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات ، وذلك قبيل الختام الرسمي مساء غدًا.

 

وظهر محمد رمضان مرتديا قميص باللون الأبيض مرصع بالألماس .

 

الفنان محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض فعاليات موسم الرياض مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية موسم الرياض بالسعودية

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