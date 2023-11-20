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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القائمة الكاملة.. تعرف على نجوم فيلم أسد أسود لـ محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد أسد أسود الشهر المقبل.

ويعتبر فيلم أسد أسود هو من أضخم الأفلام التي تقدم خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب قائمة الأسماء التي يضمها الفيلم والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

فيلم أسد اسود يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل خالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة وعلي قاسم واحمد عبد الحميد والممثلين السودانيين محمود السراج وإسلام مبارك ، وتأليف وإخراج محمد دياب.

 

محمد رمضان يتفرع لأسد أسود

وقرر الفنان محمد رمضان تأجيل كافه أعماله الفنية للتفرغ التام لفيلم أسد أسود، حيث أنه يراهن على هذا العمل أن يعود به إلى مكانته السينمائية وشباك الإيرادات خاصة مع الإيرادات الضعيفة التي حققها بأخر أفلامه ع الزيرو.
 

حفل محمد رمضان


 يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري  أما الفئة الثالثة  بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .
 

 

وكان قد طل الفنان محمد رمضان على جمهوره، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكشف الفنان محمد رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده في طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، كما دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حالياً.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أسد أسود خالد الصاوي رزان جمال شريف سلامة

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