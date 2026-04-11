مضايقات لفظية لفتاة خلال سيرها في الشارع|والفتاة: حقي لم يضع وتم القبض عليه

أثارت واقعة تحرش تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستنكار بين رواد هذه المنصات، بعدما نشرت فتاة مقطع فيديو توثق فيه تعرضها لمضايقات من أحد الأشخاص في أحد شوارع القاهرة.

وفي هذا الصدد، قالت رؤية إسماعيل، تعرضت للتحرش اللفظي من المحاسب: "تعرضت لموقف صعب ومزعج أثناء وجودي في شارع بالويلي، حيث قام أحد الأشخاص بالتعرض لي لفظيا بطريقة غير لائقة، مستخدما عبارات مسيئة وخارجة عن حدود الاحترام، مما تسبب لي في حالة من التوتر والخوف الشديد".

وأضافت إسماعيل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "استمر هذا الموقف لفترة شعرت خلالها بالعجز والقلق، لكنني تمسكت بالهدوء قدر الإمكان وحاولت الابتعاد عنه وتفادي أي تصعيد قد يعرضني لخطر أكبر، حتى تمكنت في النهاية من النجاة من هذا الموقف الصعب، والحمد لله لم تمر الواقعة دون محاسبة، حيث تم التعرف على السيارة الخاصة بهذا الشخص، مما ساعد الجهات المعنية على تتبعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".

واختتمت: "وفي النهاية، أحمد الله أنني عدت بسلام، وأن حقي لم يضع، فقد تم القبض على هذا الشخص من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما أعاد لي شعورا بالعدل والطمأنينة بعد هذه التجربة القاسية".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قائد سيارة ملاكي بملاحقة فتاة أثناء سيرها في الشارع بدائرة قسم الوايلي، حيث قام بالتحرش بها لفظيا، محاولا إقناعها بالصعود إلى سيارته رغم رفضها المتكرر، في تصرف أثار استياء واسعا بين المتابعين الذين طالبوا بسرعة التدخل.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، حيث تمكنت من تحديد هوية الفتاة، التي أكدت صحة ما ورد في الفيديو، موضحة تفاصيل تعرضها للمضايقة ومحاولة الاستدراج.

كما نجحت التحريات في تحديد هوية المتهم والسيارة التي كان يستقلها، وتمكنت القوات من ضبطه في وقت قياسي، ليتبين أنه يعمل محاسبا ويقيم في نفس المنطقة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت، ما عزز من موقف المجني عليها وأكد صحة روايتها، في واقعة سلطت الضوء مجددا على خطورة التحرش في الأماكن العامة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية بحقه.