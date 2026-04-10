أخبار التوك شو| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار والطقس.. وريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى “شم النسيم”.. وتحذير من برودة الليل والشبورة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،

عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بالتزامن مع اقتراب احتفالات “شم النسيم”.

وأوضحت منار خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى زيادة درجات الحرارة بشكل تدريجي طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون ربيعية مستقرة دون ظواهر جوية مؤثرة تعطل الأنشطة اليومية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تسجل نحو 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما ترتفع بشكل أكبر في محافظات جنوب الصعيد لتتراوح بين 30 و32 درجة، مع توقعات بتجاوز حاجز الـ30 درجة منتصف الأسبوع المقبل.



ريهام عبد الغفور: تعرضت للتحرش في عمر 6 سنوات وفضلت خايفة أتكلم 32 سنة

فجرت الفنانة ريهام عبد الغفور، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص سر احتفظت به لمدة 32 سنة، ولم تخبر أحدا به.

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها تعرضت للتحرش في عمر 6 سنوات من شخص قريب من عائلتها، وكان يبلغ من العمر 80 سنة، معلقة : هذا الشخص كان أهلي يثقون فيه جداً بدرجة كبيرة.. وأنه توفى الآن".



فواز عرب: لبنان أصبح ساحة القتال الرئيسية لـ إسرائيل وسط تصعيد عسكري متواصل

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعتبر لبنان «جبهة القتال الرئيسية» تعكس توجهًا نحو تعميق العمليات العسكرية، موضحًا أن هذا التصعيد يأتي في سياق سياسي وعسكري متسارع يعيد تشكيل مسار المواجهة في المنطقة.

الرعاية الصحية بالأقصر: تكلفة زراعة القوقعة تتخطى مليون جنيه ونوفرها بـ481 جنيها

أكد الدكتور عرفة الهواري، مدير الرعاية الثانوية والثالثية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن تكلفة زراعة القوقعة في القطاع الخاص قد تصل إلى نحو مليون جنيه شاملة الجراحة والتأهيل، موضحًا أن الهيئة نجحت في تقديم نفس الخدمة «بتكلفة رمزية لا تتجاوز 481 جنيهًا للمواطن».

وأشار الهواري، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الخدمة تم توطينها داخل محافظة الأقصر منذ أكتوبر 2022، بعد أن كان المرضى يضطرون للسفر إلى القاهرة أو أسيوط، مؤكدًا أن توفير الخدمة محليًا خفف الأعباء المادية والنفسية على الأسر، وساهم في تحسين فرص العلاج والمتابعة المستمرة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 10 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.18 جنيه

سعر الشراء: 53.08 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.12 جنيه

سعر الشراء: 62.00 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.18 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.17 جنيه

سعر الشراء: 14.14 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.48 جنيه

سعر الشراء: 14.45 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6150 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7175 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8200 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 57400 جنيه.

عقلك مش بيفصل؟.. روشتة النجاة من فخ التفكير الزائد وقلة النوم

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن ظاهرة التفكير الزائد أصبحت من أكثر السلوكيات الذهنية شيوعًا في العصر الحالي، مشيرًا إلى أنها قد تتطور لدى بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة واتخاذ القرار.

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التفكير المفرط يجعل الإنسان يعيد المواقف والأحداث داخل عقله بشكل متكرر، حتى تتحول التفاصيل الصغيرة إلى أزمات أكبر من حجمها الحقيقي، موضحًا أن هذا النمط من التفكير يؤدي إلى إرهاق ذهني شديد دون حدوث أي جديد في الواقع.

ناقد فني: عمر الشريف نجم صنعته الصدفة وأدار موهبته بذكاء حتى وصل للعالمية

أكد أحمد سعد الدين الناقد الفني، أن الفنان الراحل عمر الشريف يُعد نموذجًا فريدًا في تاريخ السينما، حيث بدأ مشواره “بالصدفة”، لكنه استطاع بذكائه أن يتحول إلى أحد أبرز نجوم العالم.

وأوضح سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر،

أن البداية جاءت عندما اكتشفه المخرج يوسف شاهين بالصدفة، ليقدمه في فيلم “صراع في الوادي” عام 1953 أمام فاتن حمامة، وهي المحطة التي شكلت انطلاقته الحقيقية في السينما المصرية.

طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي خلال أيام قليلة.. تفاصيل

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أبرز الموضوعات التي تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في فقرة مخصصة لرصد “تريندات السوشيال ميديا”.

وفي مقدمة الموضوعات، جاء ملف الغاز الطبيعي، حيث اهتم عدد كبير من المواطنين بالاتفاق الخاص بحقل “أفروديت” القبرصي، والذي يقضي بتوريد كامل إنتاج الحقل إلى مصر عبر الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لمدة 15 عامًا مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وسط توقعات بوصول الإنتاج إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا، مع ربط الأسعار بالسوق العالمي.

الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور

أكد الدكتور السيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن الصدق مع الله يُعدّ أسمى درجات الصدق، لأنه يمثل لحظة فاصلة في حياة الإنسان، ينتقل فيها من حال إلى حال، وتصبح حياته بعدها مختلفة تمامًا عما قبلها، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة هي بداية التحول الحقيقي في سلوك الإنسان وعلاقته بربه.

وأضاف السيد نجم، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قدّما نماذج واضحة لهذه اللحظات الفارقة، مستشهدًا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حين كان يتعبد في غار حراء متأملًا أحوال الناس، إلى أن جاءت لحظة نزول الوحي، التي شكّلت نقطة التحول الكبرى في حياته ورسالة الدعوة إلى الله.

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية سريعة للتعامل مع عدد من الملفات الحيوية، من أبرزها تحديث قانون الإدارة المحلية، وتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب ستبدأ قريبًا مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بهدف إدخال التعديلات اللازمة بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى أن المشروع مطروح منذ عام 2016، وأن الحكومة تسعى لتطبيقه وفق مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية.