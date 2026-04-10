الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور

أكد الدكتور السيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن الصدق مع الله يُعدّ أسمى درجات الصدق، لأنه يمثل لحظة فاصلة في حياة الإنسان، ينتقل فيها من حال إلى حال، وتصبح حياته بعدها مختلفة تمامًا عما قبلها، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة هي بداية التحول الحقيقي في سلوك الإنسان وعلاقته بربه.

وأضاف السيد نجم، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قدّما نماذج واضحة لهذه اللحظات الفارقة، مستشهدًا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حين كان يتعبد في غار حراء متأملًا أحوال الناس، إلى أن جاءت لحظة نزول الوحي، التي شكّلت نقطة التحول الكبرى في حياته ورسالة الدعوة إلى الله.

وتابع: كل إنسان قد تمر به لحظة صدق خالصة مع الله، تغيّر مجرى حياته بالكامل، سواء في عبادته أو في تعامله مع أسرته ومجتمعه، لافتًا إلى أن البعض يكون مقصرًا في عباداته أو في حقوق من حوله، ثم تأتيه لحظة مراجعة صادقة تعيده إلى الطريق المستقيم وتفتح له باب التغيير الحقيقي.

وأشار إلى أن الذكر والارتباط بالله من أهم أسباب الوصول إلى هذه الحالة، مستشهدًا بقصة أحد الأشخاص الذي بدأ حياته الدينية بأداء الصلاة كواجب فقط، ثم التزم بالأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شعر بحلاوة الإيمان في قلبه، فتحولت حياته وأصبح أكثر خشوعًا وحرصًا على فهم عباداته.



