ناقد فني: عمر الشريف نجم صنعته الصدفة وأدار موهبته بذكاء حتى وصل للعالمية

أكد أحمد سعد الدين الناقد الفني، أن الفنان الراحل عمر الشريف يُعد نموذجًا فريدًا في تاريخ السينما، حيث بدأ مشواره “بالصدفة”، لكنه استطاع بذكائه أن يتحول إلى أحد أبرز نجوم العالم.

وأوضح سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر،
أن البداية جاءت عندما اكتشفه المخرج يوسف شاهين بالصدفة، ليقدمه في فيلم “صراع في الوادي” عام 1953 أمام فاتن حمامة، وهي المحطة التي شكلت انطلاقته الحقيقية في السينما المصرية.

وأشار الناقد الفني، إلى أن انتقاله إلى العالمية كان أيضًا نتيجة “صدفة حاسمة”، عندما تم اختياره للمشاركة في فيلم “لورنس العرب”، بعد أن لفتت ملامحه ونظرة عينيه صناع العمل، ليقدم شخصية “الشريف علي” ويحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الدولي.

وأضاف  سعد الدين، أن سر تميز عمر الشريف لم يكن في موهبته فقط، بل في قدرته على إدارتها بذكاء، من خلال التعلم المستمر وفهم أدوات التمثيل، مثل التعامل مع الكاميرا وزوايا التصوير، إلى جانب ثقافته الواسعة التي ساعدته على التطور.

وأكد أن نشأته في مدينة الإسكندرية ودراسته في بيئة متعددة الثقافات، أسهمتا في تكوينه الفني، وساعدتاه على فهم الثقافات المختلفة، وهو ما مكنه من اختراق السينما العالمية بسهولة والتأثير في الجمهور غير العربي.

ولفت إلى أن من أبرز محطات مشواره داخل مصر أفلام مثل “صراع في الوادي” و“أيامنا الحلوة”، بالإضافة إلى فيلم “الأراجوز” الذي عكس قدرته على الاندماج مع الشخصية المصرية الشعبية رغم سنوات الغربة الطويلة.

واختتم الناقد الفني تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة عمر الشريف تثبت أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب دعمها بالعلم والثقافة والوعي، وهو ما جعله أحد أهم النجوم الذين جمعوا بين المحلية والعالمية.


 

