جوائز الأوسكار.. الحضور المصري من عمر الشريف إلى رامي مالك

تتجه أنظار عشاق السينما حول العالم بعد ساعات لحفل توزيع جوائز الأوسكار، الحدث السينمائي الأهم عالميًا، والذي تحتفي فيه هوليوود بأفضل الأعمال والنجوم في صناعة السينما.



على مدار تاريخ الجائزة، سجلت مصر بصمة خاصة في هذا الحدث الكبير، عن طريق النجم العالمي عمر الشريف كأول فنان عربي يترشح لجائزة الأوسكار.



وجاء ترشيح عمر الشريف عام 1963 لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Lawrence of Arabia، عندنا جسد شخصية "شريف علي" في الفيلم الملحمي الشهير.



رغم أن الجائزة لم تذهب إليه في ذلك العام، فإن ترشيحه كان لحظة تاريخية فتحت الباب أمام حضور عربي في واحدة من أكبر الجوائز السينمائية في العالم.



وبعد عقود من هذا الإنجاز، عادت مصر لتتألق في الأوسكار عبر الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا عام 2019 بفوزه بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لشخصية المغني فريدي ميركوري في فيلم Bohemian Rhapsody، ليصبح مالك أول ممثل من أصول مصرية يفوز بهذه الجائزة المرموقة.



هذا العام يبرز فيلم «صوت هند رجب» الذي يمثل حضورًا عربيًا وإفريقيًا في الأوسكار، إذ ينافس في فئة أفضل فيلم دولي، وهو من إخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية.



يروي قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب من خلال تسجيلات صوتية حقيقية لمكالمة استغاثة خلال أحداث الحرب في غزة، ويعتمد العمل على الصوت والصمت لإيصال المأساة الإنسانية، وهو ما جعله من أكثر الأفلام تأثيرًا هذا العام.