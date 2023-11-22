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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

السجائر
السجائر

بدأت الحكومة رسميًا في زيادة ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها تحريك أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول الذي أقرّه مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

السجائر 

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الكليوباترا الشركة الشرقية للدخان جاءت كالتالي:-

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

أسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

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أسعار السجائر داخل السوق السوداء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 65 جنيهًا

أسعار السجائر إل إم 85 جنيهًا، وتباع السيجارة الفرط منها بـ"5" جنيهات

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 120 جنيهًا

أسعار السجائر ميرت 130 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" 65 جنيهًا

تأثير انسحاب بعض الأنواع من السوق

تشير التوقعات إلى انسحاب بعض أنواع السجائر من السوق المحلية، مما يؤدي إلى أزمة قد تطرأ في الفترة المقبلة.. يجدر بالذكر أن زيادة الإنتاج وحدها لن تكون كافية لتلبية الطلب في حال استمرار التخزين ورفع الأسعار.

السجائر 

أسباب نقص المعروض منذ عدة أشهر

سوق التبغ يعاني من نقص المعروض منذ عدة أشهر، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام، كما تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد السجائر من الخارج.

الزيادة الرسمية في أسعار السجائر

كانت شركات السجائر العاملة فى مصر، قد رفعت أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة الماضية، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة، وتم رفع السعر فى سجائر المرحلة الأولى "الشعبية" إلى 31 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا، والمجموعة الثانية أصبحت تباع بسعر 31 حتى 45 جنيهًا بدلًا من 24 إلى 35 جنيهًا، والفئة العليا من 35 فيما أعلى.

وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومبانى المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التى تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" وكذلك شركتا "جى تى آى" و"المنصور".

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