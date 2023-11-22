التنسيق لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء



عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء ،اليوم،اجتماعا تحضيريا لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان "معا ضد العنف" لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، في حضور العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة وهاجر صالح ،رئيس الوحدة .بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

العنف الاسري:



وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، أن الحملة تنفذها وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام المحافظة في إطار الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، والمتعارف عليها دولياً، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الاسري والمجتمعي ضد المراة.

أكد الغندور علي أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة.

بدورها أكدت هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظه، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسى والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي، حيث ترجع اسباب العنف ضد المرأة الي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.

أضافت، أنه يحب علي جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعى الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنيه التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بمجالس المدن وممثلين عن جامعه العريش وجامعه سيناء ومديريات الأوقاف والتربيه والتعليم والمنطقة الأزهرية والمعهد العالي للعلوم التجاريه والمعهد الهندسي ونادي قادرون باختلاف و الاذاعه المحلية