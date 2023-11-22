أنشطة فنية متنوعة لاكتشاف المواهب بثقافة شمال سيناء





نظم فرع ثقافة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحانى مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برامج إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله ، منها ورشة حكي بقصر ثقافة الشيخ زويد لكتاب خديجة بنت خويلد ، وورشة فنية فى الرسم نظمها بيت ثقافة قاطية بمدرسة الزهور الابتدائية بالقرية.

كما نفذ قسم المواهب بالفرع زيارة لمدرسة مصطفى كامل لاكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى " الرسم والشعر والغناء والمسرح والأداء الحركي " وتقديم فقرات فنية متنوعة لمسرح العرائس قدمها مدحت نجيب،.

كما نظم قصر ثقافة العريش شمال سيناء، لقاء بعنوان "الأسباب المتعلقة بتلوث الهواء " وقدم اللقاء أيه مصطفى , بكالوريوس تربية ، تحدثت عن أسباب تلوث الهواء التى تؤدى إلى أمراض متعددة تصيب الجهاز التنفسي وأشارت إلى الطرق التى تحد من التلوث البيئي للحفاظ على صحة الإنسان.

أنشطة ثقافية :

كما واصل القصر نشاطه بالفترة المسائية باللقاء الأسبوعى لنادى أدب العريش. تقديم مجموعة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة شمال سيناء اكتشاف مواهبضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للشهر الجاري.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم الطلبة الموهوبين والمتميزين , وذلك وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.