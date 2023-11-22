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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زمن الظلم.. سماح أنور تساند نجوى إبراهيم بعد إعلان مرضها

صدى البلد

وجهت الفنانة سماح أنور رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتبت سماح أنور عبر حسابها بفيسبوك:"#الاستااااذة_الاعلامية_بحق_نجوي_هانم_ابراهيم انتي جميلة و قيمة و عظيمة و عقلك يبث نور طاغي فعلا و لا يتسق ذلك مع  الظلام و القبح…هذا الزمن له مريديه .. زمن الظلم و الظلام و الحرب في كل مكان.

وأضافت :" حتي داخل البيت الواحد و حتي الشخص الواحد تجديه يحارب نفسه مخلصا لظلامه و كارها لخيره لا يهمك من المنقلبين علي ذكائهم و علي الحياة و علي النور فهم اهل لزمانهم 
الموبوء بهم".

أكدت الفنانة نجوى إبراهيم أنها ستجرى فحوصات وتحاليل للتأكد إذا تم تعافيها من السرطان أم لا .

وقالت نجوى إبراهيم في تصريح خاص لـ «صدى البلد»: "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليّا وهعمل فحوصات وهطمن الناس".

ونشرت الفنانة نجوى إبراهيم صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى أول رد فعل لها بعد حالة الجدل التي أثيرت الأيام الماضية بعد انتشار شائعة إصابتها بالسرطان.

 

واكتفت نجوى إبراهيم بنشر صورة لها وهي تبتسم وعلقت بإيموشن القلب ليكون أول ظهور لها بعد حالة الجدل التى أثيرت الفترة الماضية.

إعلان نجوى إبراهيم إصابتها بسرطانات

وأثارت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، حالة من الجدل الواسع بعد أنباء إصابتها بالسرطان بعد حديثها في برنامجها عبر الإذاعة ترد فيه على منتقديها.

نجوى إبراهيم، لها باع طويل في عالم الإعلام ولكنها أيضًا أثبتت موهبتها التمثيلية حيث كانت تتمتع بالموهبة والجمال مما يدفع المخرجين للاستعانة بها فى أعمالهم، وكانت البداية مع المخرج يوسف شاهين الذى شاهدها فى أحد برامجها وقرّر أن يستعين بها فى فيلم "الأرض".

وبعد ذلك قرر أن يستعين بها فى فيلم "الاختيار" لكنها رفضته بسبب مشاهد القبلات، واختارها المخرج حسن الإمام للمشاركة فى فيلم رفضته أيضًا بسبب القبلات، وهو ما دفعه إلى أن يطلق عليها "بوليس الآداب"، من أشهر أفلامها "الأرض" و"حتى آخر العمر" و"المدمن" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، "العذاب فوق شفاه تبتسم".

وتزوجت نجوى إبراهيم 3 مرات الأول من حارس النادى الاهلى الأسبق مروان كنفاني وأنجبت منه ولدين حكم وناصر وبعد فترة قررت الانفصال لتتزوج بعدها من رجل أعمال سعودى ولكن لم تستمر الزيجة سوى عام واحد أما الثالثة تزوجت من شخص خارج الوسط الفنى والإعلامي.

الفنانة سماح انور الفنانة نجوى إبراهيم زوج نجوى إبراهيم الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم

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