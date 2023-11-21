رسالة من رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي للإعلامية نجوي إبراهيم

بعث الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برقية الى الإعلامية المصرية الكبيرة نجوي إبراهيم تتضمن خالص تمنياته لها بالشفاء العاجل.

وقال رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في رسالته: (الإعلامية الكبيرة الأستاذة / نجوى ابراهيم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي، أتقدم لسيادتكم بخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل وكل دعواتنا القلبية لقامة إعلامية رائدة أثّرت في وأثرت المشهد الإعلامي العربي وساهمت في تنشئة أجيال علي القيم و المبادئ.

وتابع الليثي في رسالته: ننتظر عودتك معافاة قوية بإذن الله لتكملي رسالتك لجمهور متطوق للمزيد من إعلامك المتميز الهادف.