رئيس الرقابة المالية: ندعم جهود الشمول المالي خاصة بين الشباب

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، برئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الوعي المالي لديهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن الوزارة مستمرة في توسيع شراكاتها مع مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من أجل بناء منظومة متكاملة لدعم الشباب المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى الشباب، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتأهيل المهني.

وأوضح جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء شباب مؤهل ومدرك لمتطلبات المستقبل، وقادر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة، مشددا على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري، سواء من خلال برامج التأهيل والتدريب أو عبر تطوير آليات الاستثمار والحماية داخل المنظومة الرياضية، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية بما يسهم في تنفيذ مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج نوعية تستهدف رفع مستويات الوعي المالي لدى الشباب، وتمكينهم من فهم آليات عمل الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار الدكتور إسلام عزام، إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود الشمول المالي خاصة بين الشباب، مع التأكيد على أهمية دمجهم في القطاع المالي الرسمي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز قدرتهم على الادخار والاستثمار، وتهيئتهم للمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.