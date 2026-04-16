طرح فيلم إيجي بست في السينمات السعودية .. اليوم

تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، اليوم، فيلم إيجي بست، بعد اسابيع من عرضه في السينمات المصرية.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

ويستند فيلم «إيجي بست» إلى أحداث حقيقية، تروي قصة مؤسسي موقع «إيجي بست»، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعا قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة، حيث يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحًا هائلًا، لكنه يغيّر حياتهما بشكل جذري، ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقمي

الفيلم من بطولة النجوم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية.