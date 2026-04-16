جراحة دقيقة بالدقهلية تعيد تركيب منتصف الوجه لمريض بين الحياة والموت

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى أجا المركزية بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية جراحية معقدة لمريض تعرض لحادث دراجة نارية، أسفر عن إصابات بالغة بالوجه والجمجمة.



وكانت الحالة تعاني من تهشم بعظام الجيب الجبهي، وتهشم بعظام الوجه، مع انفصال منتصف الوجه عن قاع الجمجمة (Lefort III)، إلى جانب تهشم بقاع العين، ما استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا وعاجلًا نظرًا لخطورة الحالة.



وعلى الفور، تم تجهيز المريض وإدخاله غرفة العمليات.

استغرقت العملية نحو 6 ساعات، وتم خلالها إصلاح عظام الجيب الجبهي، وإعادة بناء قاع العين، وإعادة تركيب منتصف الوجه، بما ساهم في استعادة الوظائف الحيوية للمريض، الذي تحسنت حالته الصحية بعد التدخل.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد علي الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، والدكتور محمود أكرم الدمرداش، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور سعيد وحيد، زمالة وجه وفكين، والدكتور محمد مصطفى، زمالة وجه وفكين.

كما شارك في فريق التخدير الدكتور جمال ياسر، أخصائي التخدير، أحمد الغنيمي، فني التخدير، إلى جانب فريق التمريض.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى والفريق الطبي والتمريضي، مشيدًا بكفاءتهم وجهودهم في التعامل مع هذه الحالة المعقدة، بما يعكس مستوى التطور في الخدمات الجراحية المقدمة داخل مستشفيات المحافظة.