أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات مدارس STEM - الترم الثاني 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بدء جداول امتحانات مدارس STEM - الترم الثاني 2026 من الأربعاء 6 مايو 2026 حتى الثلاثاء 12 مايو 2026

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات مدارس STEM - الترم الثاني 2026 “العملية”

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جداول امتحانات مدارس STEM - الترم الثاني 2026 “العملية” لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من السبت 25 ابريل 2026 حتى الاثنين 27 ابريل 2026

وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، كما يلي :

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى

السبت 16 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الاثنين 18 مايو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 20 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الاحد 24 مايو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 2 يونيو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

السبت 6 يونيو : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)

الثلاثاء 9 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء )

السبت 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الثلاثاء 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية)

السبت 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولويا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)