الجمارك تعلن بيع سيارات وبضائع بـ 35 مليون جنيه بالمزاد العلني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل مبلغ 35.436 مليون جنيه جراء بيع كميات من البضائع والسيارات .

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ عن أن تلك القيمة جاءت نتيجة بيع 38 لوط من السيارات والبضائع بجمارك السلوم والإسكندرية و مطروح.

أوضح التقرير أنه تم بيع تلك البضائع والسيارات بنظام المزاد العلني من خلال التنسيق بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخلية ومطروح و الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

تم تنظيم المزاد بنادي الجيزة الرياضي بالبحر الأعظم؛ حيث تم عرض 174 لوطًا من السيارات والبضائع المختلفة الراكدة للشراء.

وأوضح التقرير أنه تم رفض وشطب 136 لوطًا و بيع نهائيًا لـ38 لوطًا.

ذكر التقرير أن عمليات بيع البضائع تأتي وفقًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.