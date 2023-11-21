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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل أصيبت بالسرطان؟.. أول ظهور لـ نجوى إبراهيم بعد حالة من الجدل

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

نشرت الفنانة نجوى إبراهيم صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى أول رد فعل لها بعد حالة الجدل التى أثيرت الأيام الماضية بعد انتشار شائعة إصابتها بالسرطان. 

واكتفت نجوى إبراهيم بنشر صورة لها وهي تبتسم وعلقت بإيموشن القلب ليكون أول ظهور لها بعد حالة الجدل التى أثيرت الفترة الماضية. 

نجوى إبراهيم

أثارت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، حالة من الجدل الواسع بعد أنباء إصابتها بالسرطان بعد حديثها فى برنامجها عبر الإذاعة ترد فيه على منتقديها.

نجوى إبراهيم، لها باع طويل فى عالم الإعلام ولكنها أيضا أثبتت جارتها وموهبتها التمثيلية حيث كانت تتمتع بالموهبة والجمال مما يدفع المخرجين للاستعانة بها فى أعمالهم، وكانت البداية مع المخرج يوسف شاهين الذى شاهدها فى أحد برامجها وقرر أن يستعين بها فى فيلم "الأرض".

وبعد ذلك قرر أن يستعين بها فى فيلم "الاختيار" لكنها رفضته بسبب مشاهد القبلات، واختارها المخرج حسن الإمام للمشاركة فى فيلم رفضته أيضا بسبب القبلات، وهو ما دفعه إلى أن يطلق عليها "بوليس الآداب"، من أشهر أفلامها "الأرض" و"حتى آخر العمر" و"المدمن" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، "العذاب فوق شفاه تبتسم".

وتزوجت نجوى إبراهيم 3 مرات الأول من حارس النادى الاهلى الأسبق مروان كنفاني وانجبت منه ولدين حكم وناصر وبعد فترة قررت الانفصال لتتزوج بعدها من رجل أعمال سعودى ولكن لم تستمر الزيجة سوى عام واحد اما الثالثة تزوجت من شخص خارج الوسط الفنى والإعلامى.

هل أصيبت بالسرطان؟.. نجوى إبراهيم تزوجت 3 مرات منهم حارس الأهلي.. ورفضت فيلم يوسف شاهين بسبب القبلات

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نجوى إبراهيم

ردت نجوى ابراهيم لأول مرة على التعليقات والانتقادات السلبية من متابعيها، وعبرت عن صدمتها من شدة رغبتهم في اعتزالها أثناء بثها لحلقة يوم الأحد الماضي ببرنامجها الذي يبث على إذاعة نجوم إف إم.

وقالت: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا"، وأضافت: "عايزني أعتزل؟، ضروري هعتزل، وعايزنى ايه تانى وقول لكم أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وهموت قريباً".

واستكملت في رسالتها لأصحاب التعليقات السلبية: "في ناس تستكتر الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، عاوزين ايه ؟، إيه اللي يريحكم، هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

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