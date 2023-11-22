حدث ليلا.. بجهود مصرية وقطرية التوصل لهدنة إنسانية في غزة 4 أيام.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية.. الموعد النهائي لانخفاض سعر السكر

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث:

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

تفاصيل جديدة حول عقد الشناوي مع الأهلى

الموعد النهائي لانخفاض سعر السكر

بعد أحداث شغب.. الأرجنتين تفوز على البرازيل في تصفيات المونديال

هبوط في البيض.. ومفاجأة في سعر الدواجن اليوم بالأسواق

متى تبدأ فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الخارج

استشهاد 5 فلسطينيين في غارة للاحتلال بطائرة مسيرة على مخيم طولكرم

مثمنة وساطة مصر وجهودها.. قطر تعلق على صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

طالب بعودة الأمريكيين الأسرى.. بايدن يعلق على اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

بقوة 6.2 درجة.. زلزال شديد يضرب إندونيسيا

بجهود مصرية وقطرية.. حماس تعلن التوصل لهدنة إنسانية في غزة 4 أيام