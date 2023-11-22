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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

نجوى ابراهيم
نجوى ابراهيم

أكدت الفنانة نجوى إبراهيم أنها ستجرى فحوصات وتحاليل للتأكد إذا تم تعافيها من السرطان أم لا .

وقالت نجوى إبراهيم في تصريح خاص لـ «صدى البلد»: "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليّا وهعمل فحوصات وهطمن الناس".

هل أصيبت بالسرطان؟.. أول ظهور لـ نجوى إبراهيم بعد حالة من الجدل

نجوى إبراهيم لـ منتقديها: روحوا اتعالجوا إنتوا عايزيني اعتزل؟.. فيديوجراف

 

نجوى إبراهيم:


ونشرت الفنانة نجوى إبراهيم صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى أول رد فعل لها بعد حالة الجدل التي أثيرت الأيام الماضية بعد انتشار شائعة إصابتها بالسرطان.

واكتفت نجوى إبراهيم بنشر صورة لها وهي تبتسم وعلقت بإيموشن القلب ليكون أول ظهور لها بعد حالة الجدل التى أثيرت الفترة الماضية.

إعلان نجوى إبراهيم إصابتها بسرطانات

وأثارت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، حالة من الجدل الواسع بعد أنباء إصابتها بالسرطان بعد حديثها في برنامجها عبر الإذاعة ترد فيه على منتقديها.

نجوى إبراهيم، لها باع طويل في عالم الإعلام ولكنها أيضًا أثبتت موهبتها التمثيلية حيث كانت تتمتع بالموهبة والجمال مما يدفع المخرجين للاستعانة بها فى أعمالهم، وكانت البداية مع المخرج يوسف شاهين الذى شاهدها فى أحد برامجها وقرّر أن يستعين بها فى فيلم "الأرض".

وبعد ذلك قرر أن يستعين بها فى فيلم "الاختيار" لكنها رفضته بسبب مشاهد القبلات، واختارها المخرج حسن الإمام للمشاركة فى فيلم رفضته أيضًا بسبب القبلات، وهو ما دفعه إلى أن يطلق عليها "بوليس الآداب"، من أشهر أفلامها "الأرض" و"حتى آخر العمر" و"المدمن" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، "العذاب فوق شفاه تبتسم".

وتزوجت نجوى إبراهيم 3 مرات الأول من حارس النادى الاهلى الأسبق مروان كنفاني وأنجبت منه ولدين حكم وناصر وبعد فترة قررت الانفصال لتتزوج بعدها من رجل أعمال سعودى ولكن لم تستمر الزيجة سوى عام واحد أما الثالثة تزوجت من شخص خارج الوسط الفنى والإعلامي.

نجوى ابراهيم

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