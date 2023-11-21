نجوى إبراهيم لـ منتقديها: روحوا اتعالجوا إنتوا عايزيني اعتزل؟.. فيديوجراف

كشفت الاعلامية نجوي إبراهيم عن ما تعانيه من أمراض وسرطان، وقالت "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟".

أثارت الجدل "نجوي ابراهيم" بالرسالة التي وجهتها لمنتقديها "الناس بتستكر على غيرها الابتسامة، وليه لازم كلالناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسدإذا حسد، انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟.





نجوى إبراهيم الإعلامية والممثلة المصرية التي قدمت أكثر من 10 أفلامًا سينمائيًا، وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام وكان أول أفلامها فيلم الأرض، وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، قدمت شخصية بقلظ برنامج للأطفال وكان يذاع على التليفزيون المصري.





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