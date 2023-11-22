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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز الحسنة يتفقد موقع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي

لقاء رئيس مدينة الحسنة
لقاء رئيس مدينة الحسنة مع اللجنة

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ،موقع انشاء  محطة معالجه للصرف الصحي بمدينة الحسنة، بناءاً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينة الحسنه لتحقيق حياة كريمة لهم في شتي القطاعات المختلفة.

 

وقد رافقه خلال الجولة   المهندس ياسين عزب ، مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء ، و المهندس  أحمد سالم  الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء ،  والمهندس عمر محمد فؤاد الشركة المنفذة للمشروع.

 

المواصفات الفنية:


 

وقال إنه تم  إعداد دراسة متكاملة تشمل كافة المقايسات والمواصفات الفنية والهندسية،  لإنشاء المحطة واستيفاء جميع الاشتراطات والموافقات المطلوبه من قبل الجهات المعنية لتنفيذ ذلك المشروع .

حيث يجري العمل بمشروع محطة معالجه للصرف الصحي بمدينة الحسنة والتي تخدم جميع قري المركز والمدينة.

و أكد  رئيس المدينة ، علي ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع وتذليل أي عقبات تعوق سرعة الإنجاز .
 

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الحسنة مشروع الصرف الصحى معالجة محطة

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