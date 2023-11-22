تدشين قافلة بيطرية للكشف وتقديم العلاج لـ1089 حيوانا و4000 طائر وصرف التحصينات بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية سلامون التابعة لمركز بسيون، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ1089 حيوانا، و4000 طائر، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور" أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من المديرية.