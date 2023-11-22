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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان ومعهد تيودور بلهارس يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث والذي يمثله الدكتور محمد عباس شيمس القائم بأعمال مدير المعهد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

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وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.
كما تضمنت القوافل الصحية والتوعوية، والتعاون فى مجال الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بالجامعة، السادة وكلاء الكلية وبعض رؤساء الشعب بالمعهد.


وأكد الدكتور السيد قنديل أن كلية الصيدلة بجامعة حلوان من أعرق الكليات على مستوى مصر، وتمتلك الإمكانات التي تؤهلها للقيام بدورها التعليمي والبحثي بكفاءة، فهى تعد أحد الصروح الأكاديمية العريقة في مجال التعليم الصيدلي، ويوجد بها تسعة أقسام علمية متنوعة في عدة مجالات تخصصية، وهذه الأقسام لديها من الإمكانيات المعملية ما يؤهلها لأداء مهامها التعليمية والبحثية .
كما استعرض رئيس جامعة حلوان نشأة الجامعة وتاريخها العريق موضحا كليات ومنشآت الجامعة، وتوضيح فلسفة الجامعة بكونها جامعة تكنولوجية ذات تخصصات متفردة  .
 

وقد أوضح الدكتور محمد عباس شيمس أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث يُعد من المؤسسات العلمية الفريدة من نوعه في الشرق الأوسط لكونه متخصصا في مجال مكافحة البلهارسيا وتشخيص وعلاج جميع الأمراض الطفيلية المتوطنة والمعدية المسببة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلي والجهاز البولي، ويضم المعهد 6 شعب بحثية.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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