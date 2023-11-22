مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن مواعيد بدء دورة اللغة الإنجليزية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الإنجليزية المستوى الأول، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023.

وذكر المركز أن مواعيد الدورة ستكون يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بمعمل رقم 6 بالمبنى الفرعي لكلية الآداب.

وتقدم دورات مركز اللغات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وحث المركز الراغبين في التسجيل والحجز على سرعة التوجه لمركز اللغات.