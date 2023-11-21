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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيقية حلوان تنظم المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث 2023

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

نظمت كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث ٢٠٢٣ تحت شعار "الطالب والخريج وسوق العمل "، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل هو من أهم أولوياتنا ونتطلع أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر بشكل فعال في تعزيز الشراكة بين الجامعة وسوق العمل، وستنعكس إيجابياً على تطوير العملية التعليمية،وأيضا  تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة في مجال التصميم الداخلي والأثاث.

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ومن جانبه أوضح الدكتور شريف حسن وكيل الكلية، ان المؤتمر تضمن العديد من الجلسات منها تحديات سوق العمل، رؤية خريجي التصميم الداخلي والأثاث، مواصفات طلاب التصميم الداخلي، وتم مناقشة وضع رؤية مستقبلية للقسم العلمي ترتكز على تكامل فعال بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال توفير تجارب عملية وتدريب تطبيقي، لضمان خريج مجهز بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات السوق وتحقيق التفوق الوظيفي

وأكد الدكتور على السنوسى رئيس القسم أن المؤتمر شهد حضور كوكبة من رواد القسم وأساتذته الاجلاء و كبار متخصصي سوق العمل الذين كان لهم بصمة في التخصص على مدار سنوات كثيرة وخريجي القسم الذين هم ثمرة القسم العلمي ليسطروا بأفكارهم وخبراتهم زخم من الأعمال التي تشهد على دور القسم العلمي في تعزيز التخصص.

حيث حقق القسم في سنواته الأخيرة طفرة في العملية التعليمية حيث تم إنشاء عدة برامج تعليمية متخصصة منها برنامج علوم الأثاث وبرنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي لتعزيز التوجهات الحديثة للعالم في مجال التخصص، كما حقق القسم إنجازات كبيرة في مجال ربط سوق العمل بالمخرج التعليمي وهو الخريج من خلال العديد من البروتوكولات مع جهات ذات بصمة في سوق العمل، ومن انجازات القسم أيضا حاضنة الأثاث بجامعة حلوان

وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها أهمية الاستدامة وإعادة التدوير لصناعة الأثاث، إخراج مصممين قادرين على ابتكار  التصميمات والاطلاع علي الطرز المختلفة، والاطلاع علي امكانيات وخامات التنفيذ المتاحة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة في المجال، بجانب ضرورة التغذية الثقافية العامة للطلاب ، وتحديدهم للتوجهات الشخصية لتطوير مهاراتهم لدعمها، وضرورة استغلال الفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم حديثى التخرج لإنشاء مشاريعهم.

واوصى المؤتمر أيضا بضرورة إطلاع الطلاب على الوظائف المختلفة للفراغات الداخلية و الأثاث قبل عملية التصميم و العمل علي زيادة قدراتهم الإبداعية، وضرورة الاطلاع على الاستراتيجيات المتبعة عند التعامل مع العملاء للاستفادة منها عند التعامل بها في سوق العمل.

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