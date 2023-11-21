جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"

نظم قسم تدريب الألعاب بالتعاون مع وكالة شؤون التعليم والطلاب بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

وتضمنت فعاليات اليوم فقرات متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، وذلك بمشاركة 5 فرق في ألعاب الكرة الطائرة - كرة السلة - كرة اليد - تنس أرضي – كرة السرعة).

وجاء تنظيم هذا اليوم الرياضي بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية، وتوطيد العلاقات بين طالبات الكلية من خلال مشاركتهم في الأنشطة الرياضية الجماعية.

وأشرفت على تنظيم اليوم وكالة كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة سناء مأمون، والدكتورة نبيلة اغا رئيس القسم، وبحضور الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وابدت الطالبات سعادتهن بتنظيم هذا اليوم لما شمله من روح رياضية وتنافس بنّاء بينهن مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية.

على جانب آخر استطاع فريق جامعة حلوان حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجامعات السباحة زعانف " طلبة وطالبات" ضمن دورة الشهيد الرفاعى الحادية والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة .

يأتي ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيماناً بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمي.

وحصد فريق الجامعة في الالعاب الفردية 4 ميداليات ذهبية، و 6 ميداليات فضية، و2 ميدالية برونزية.

في التتابع حصد فريق الجامعة على ٢ ميدالية ذهبية، وميدالية فضية.

وجاءت أسماء اللاعبين واللاعبات كالتالي :

(سباقات الطلبة) 50م تحت الماء حصل على المركز الثاني، الطالب عمر محمد محمود، وسباق 400م زعانف مونو، حصل على المركز الثاني الطالب أدهم أحمد محمد.

سباق 200م زعانف المركز الأول الطالب يوسف فوزي، سباق 50م مونو المركز الأول الطالب عمر محمد، سباق 200 مونو المركز الأول الطالب احمد حسن.

وفى سباق التتابع المركز الأول 4×100م مونو (سباقات الطالبات)، سباق 100م زعانف مزدوجة

المركز الأول الطالبة بسملة صبحي محمد، سباق 400م مونو المركز الثاني الطالبة ندي مجدي أبومسلم، سباق 400م زعانف مزدوجة المركز الثاني إسراء إيهاب زميل، سباق 200م زعانف، المركز الثاني الطالبة إسراء إيهاب، سباق 200م مونو المركز الثالث الطالبة ندى مجد، سباق 50م زعانف المركز الأول بسملة صبحي .

وفى سباق التتابع مختلط 4×100م زعانف مزدوجة

المركز الأول، وسباق 4×100م مونو المركز الثاني

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالمستوى المتميز الذي أظهره فريق الجامعة مثمنًا الجهود التي بذلها القائمون على الفريق والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة التي تعكس مدى الاهتمام بتشجيع المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة.

جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار أبطال تبني مصر (5)

جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار أبطال تبني مصر (6)

جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار أبطال تبني مصر (1)

جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار أبطال تبني مصر (2)

جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار أبطال تبني مصر (3)