جامعة حلوان تكشف تفاصيل دعم المراكز البحثية للباحثين نحو الابتكار

تحرص جامعة حلوان علي دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان، للدراسات العليا والبحوث إن الجامعة انظم خلال دعمها للقطاع البحثي، سلسلة من ورش العمل من خلال وحدة دعم البحث العلمي بها وبالمراكز المختلفة بالكليات بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.



وتابع نائب رئيس جامعة حلوان أن ورش العمل التى يعقدها المراكز بالجامعة تعمل إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية.



وقد استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعتي شانغهاي للدراسات الدولية وفودان الصينيتين، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل العلاقات الصينية المصرية: نحو شراكة استراتيجية أقوى" الذي نظمه قسم العلوم السياسية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور جمال علي، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور ماجد بطرس، أستاذ العلوم السياسية بالكلية ومنسق المؤتمر.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد، حيث تناول عدة محاور منها الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تاريخيا، تعتبر الشراكة المصرية الصينية نموذجا يحتذى في العلاقات الثنائية على المستوى الدولي، وتعتبر جامعة حلوان من الجامعات المصرية الرائدة في التعاون الدولي الذي يثري المجتمع الجامعي من طلاب واساتذة أكاديميا وثقافيا.

وتأمل جامعة حلوان ان تكون فعاليات هذا المؤتمر بداية لتعاون مثمر ومستمر بين جامعة حلوان والجامعات الصينية العريقة.

وأعرب وفد الجامعات الصينية عن إشادته بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي لخدمة المصالح المشتركة بين جامعة حلوان والجامعات الصينية.

وأعربت جامعة حلوان عن أملها في أن تكون فعاليات المؤتمر بداية لتعاون مثمر ومستمر مع الجامعات الصينية.

وبدوره أوضح الدكتور جمال علي، أنه تم عقد ثلاثة جلسات بين ممثلي جامعة حلوان والوفد الصيني لمناقشة مستقبل العلاقات البينية بين الثلاث جامعات, وأسفرت المناقشات إلى عدة توافقات على أن يتم مناقشة آلياتها وتنفيذها من خلال بحث سبل التعاون مع جامعة حلوان والجامعات الصينية من خلال عمل برنامج مشترك لماجستير العلاقات الدولية، إنشاء منتدى دائم بين الثلاث جامعات يتم تنظيم جميع فعاليات التعاون المشترك فيما بينهم، والعمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعمل مجلة علمية دولية متخصصة في تناول الموضوعات ذات الطابع الدولي بين الثلاث جامعات.

كما قد نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان، رحلة إلى محافظة بورسعيد للطلاب الوافدين، ضمن فعاليات "ادرس في مصر وتعرف على معالمها"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير الإدارة.

وقد زار الطلاب خلال الرحلة أهم معالم بورسعيد مثل المنازل الأثرية القديمة، ومنارة بورسعيد القديمة، وقاعدة تمثال ديليسبس، ونُصب مدينة بورسعيد، إلى جانب التجول في كورنيش بورسعيد والاستمتاع بجوها الخلاب.

وفي تصريح له، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة: "تحرص جامعة حلوان على تقديم كل سبل الرعاية والدعم لطلابها من الوافدين، وتمكينهم من التعرف على ثقافة وتاريخ مصر العريق".

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة الممتعة، مشيدين بجهود إدارة الوافدين في تنظيم مثل هذه الرحلات الهادفة.