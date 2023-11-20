عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل دعم المراكز البحثية للباحثين نحو الابتكار

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان علي دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

وقال الدكتور عماد أبو الدهب  نائب رئيس جامعة حلوان، للدراسات العليا والبحوث  إن الجامعة انظم خلال دعمها للقطاع البحثي، سلسلة من ورش العمل من خلال  وحدة دعم البحث العلمي بها وبالمراكز المختلفة بالكليات  بهدف  النهوض بمستوى البحث العلمي عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.
 

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان أن ورش العمل التى يعقدها المراكز بالجامعة تعمل إلى  النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية. 
 

وقد استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعتي شانغهاي للدراسات الدولية وفودان الصينيتين، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل العلاقات الصينية المصرية: نحو شراكة استراتيجية أقوى" الذي نظمه قسم العلوم السياسية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور جمال علي، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور ماجد بطرس، أستاذ العلوم السياسية بالكلية ومنسق المؤتمر.


ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد، حيث تناول عدة محاور منها الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تاريخيا، تعتبر الشراكة المصرية الصينية نموذجا يحتذى في العلاقات الثنائية على المستوى الدولي، وتعتبر جامعة حلوان من الجامعات المصرية الرائدة في التعاون الدولي الذي يثري المجتمع الجامعي من طلاب واساتذة أكاديميا وثقافيا.
وتأمل جامعة حلوان ان تكون فعاليات هذا المؤتمر بداية لتعاون مثمر ومستمر بين جامعة حلوان والجامعات الصينية العريقة.

وأعرب وفد الجامعات الصينية عن إشادته بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي لخدمة المصالح المشتركة بين جامعة حلوان والجامعات الصينية.

وأعربت جامعة حلوان عن أملها في أن تكون فعاليات المؤتمر بداية لتعاون مثمر ومستمر مع الجامعات الصينية.

وبدوره أوضح الدكتور جمال علي، أنه تم عقد ثلاثة جلسات بين ممثلي جامعة حلوان والوفد الصيني لمناقشة مستقبل العلاقات البينية بين الثلاث جامعات, وأسفرت المناقشات إلى عدة توافقات على أن يتم مناقشة آلياتها وتنفيذها من خلال بحث سبل التعاون مع جامعة حلوان والجامعات الصينية من خلال عمل برنامج مشترك لماجستير العلاقات الدولية، إنشاء منتدى دائم بين الثلاث جامعات يتم تنظيم جميع فعاليات التعاون المشترك فيما بينهم، والعمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعمل مجلة علمية دولية متخصصة في تناول الموضوعات ذات الطابع الدولي بين الثلاث جامعات.

 

كما قد نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان، رحلة إلى محافظة بورسعيد للطلاب الوافدين، ضمن فعاليات  "ادرس في مصر وتعرف على معالمها"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير الإدارة.

 

وقد زار الطلاب خلال الرحلة أهم معالم بورسعيد مثل المنازل الأثرية القديمة، ومنارة بورسعيد القديمة، وقاعدة تمثال ديليسبس، ونُصب مدينة بورسعيد، إلى جانب التجول في كورنيش بورسعيد والاستمتاع بجوها الخلاب.

وفي تصريح له، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة: "تحرص جامعة حلوان على تقديم كل سبل الرعاية والدعم لطلابها من الوافدين، وتمكينهم من التعرف على ثقافة وتاريخ مصر العريق".

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة الممتعة، مشيدين بجهود إدارة الوافدين في تنظيم مثل هذه الرحلات الهادفة.

 

Jobs Education الابحاث العلمية البحث العلمي التطور التكنولوجي الدكتور عماد ابو الدهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة

خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأراضي الدولة| تيسيرات وامتيازات بالجملة في قانون المباني الجديد.. تعرف عليها

بسبب المخطط الصهيوني.. تحرك عاجل من مجلس النواب لمساعدة الشعب الفلسطيني

تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.. تشريع جديد يعاقب معرضي حياة الصغار للخطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ