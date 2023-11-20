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رئيس التحرير
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تعليم

طارق علام يلتقي طلاب "قادة التميز" بمعهد الإعداد .. غدا

طارق علام
طارق علام

 

 تنطلق الجلسة الافتتاحية لبرنامج "قادة التميز"غدا الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وذلك بحضور الإعلامي الكبير طارق علام.

ومن المقرر أن ينقل طارق علام خبراته  للطلاب المشاركين في البرنامج، بالإضافة إلى إلقائه كلمة حول أهمية مثل هذه البرامج في إعداد الشباب لتولي المناصب القيادية.

ومن المتوقع أن تنطلق فعاليات البرنامج الذي يهدف إلى إعداد قادة متميزين قادرين على النهوض بمستوى الأداء في مختلف المجالات، حيث يستهدف الشباب الواعد من طلاب المعاهد العليا.

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وقال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، في تصريح له: "يولي معهد إعداد القادة أهمية كبرى لاستضافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع والتي تُعد بمثابة قوة ناعمة في التأثير على وعي الشباب ونقل الخبرات لهم"، ومن هذا المنطلق يسعدنا استضافة الإعلامي الكبير طارق علام في الجلسة الافتتاحية لبرنامج إعداد القادة العام لطلاب المعاهد العليا والذي يقام تحت شعار "قادة التميز"، حيث سيقوم بتزويد طلابنا بخبراته العريقة ونصائحه القيّمة التي تساعدهم كثيراً في مسيرتهم".

ويقام فعاليات البرنامج تحت إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي.

إعداد القادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم طارق علام معهد اعداد القادة

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