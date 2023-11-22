أخبار التعليم| يوم في حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض أطفال بورسعيد .. الخشت: امتحانات الميدتيرم تقيس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



يوم في حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض أطفال بورسعيد

شهد توجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، نشاطا ملحوظا مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنمية روح الولاء والانتماء لدى البراعم فى المؤسسات التعليمية، وكذا فى ظل تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بأن البناء يبدأ من القاعدة فى أطر وافكار وجب أن تكون خارج الصندوق لجذب تلك الفئة العمرية.

جامعة حلوان تكشف تفاصيل الدورة الثانية لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الدورة الثانية من مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي.



الخشت: امتحانات الميدتيرم تقيس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة

تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 /2024 "الميدتيرم" بجامعة القاهرة الدولية، والتي يتم تأديتها على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، ووفقًا لظروف كل برنامج وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة به، وذلك في إطار اللوائح الدراسية لجامعة القاهرة الدولية والكيان الأكاديمي العالمي الجديد لها، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.



"نُظم المعلومات بالتعليم العالي" تنظم جلسات حوارية بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

نظمت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف مساعد الوزير للحوكمة الذكية الدكتور شريف كشك، عدة جلسات حوارية على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo) الذي يُعقد خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر الجاري؛ لتناول العديد من الموضوعات المهمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ووظائف المستقبل.



جامعة الوادي الجديد تنظم قافلة بيطرية للقرى الأكثر احتياجا

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد قافلة بيطرية، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الجامعة بقرى المحافظة الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة" وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي.

رئيس جامعة الجلالة الأهلية يلتقي المشاركين بالمنتدى المصري الروسي الرابع

التقي الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بالمشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، والمقام تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق"، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ووزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من (١٦-٢٣) نوفمبر الجاري، استكمالاً لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.