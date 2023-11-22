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رئيس التحرير
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تعليم

همام: معهد إعداد القادة يساهم في تنمية مهارات الطلاب وإعداد القيادات المستقبلية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

 انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي إعداد القادة العام الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "قادة التميز" واستهدف أكثر من 200 طالب وطالبة من طلاب المعاهد العليا المصرية، بحضور الإعلامى طارق علام.

وعقدت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.

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وحضور الدكتور ممدوح سيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب.

ومن جانبه نقل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، تحيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأكد على دور المعهد في تنمية مهارات الطلاب وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة لها تأثير فعّال في بناء شخصياتهم وتوسيع آفاق وعيهم، وتعزز قدراتهم القيادية والاجتماعية، مما يعزز تحولهم إلى قادة مستقبلين ملهمين."

وفي تصريح له، أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، ان المعهد يولي اهتماماً كبيراً بتقديم برامج تستهدف تنمية مهارات الشباب وإعداد القيادات المستقبلية، التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

 

وقد أبدى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب سعادته بوجوده وسط شريحة مهمة من شبابنا، وهم طلبة المعاهد العليا، وهذا يؤكد حرصنا على بناء مهارات الطلاب القيادية وتطوير شخصياتهم، فالشباب هم عماد الأمة وقادة المستقبل، ونحن في وزارة التعليم نبذل كل الجهود لرعايتهم وتأهيلهم ليكونوا نواة للنهضة الشاملة التي نصبو إليها.

وفي كلمة الأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، أشاد بالدور المتميز الذي يقوم به معهد إعداد القادة في تأهيل وإعداد الشباب من طلاب المعاهد العليا، ليكونوا قادة المستقبل القادرين على صنع القرار وحمل المسؤولية.

وأوضح أبو المحاسن أن الإدارة العامة لرعاية الشباب حريصة كل الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لبرامج تنمية مهارات الشباب ورعايتهم، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفاعلة في بناء مستقبل مصر الواعد، مضيفًا أن برامج معهد إعداد القادة تحقق هذا الهدف من خلال محتوياتها الثرية وأنشطتها المتنوعة.

وقال إن الإدارة العامة لرعاية الطلاب حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال برامجها التي استفاد منها العديد من طلاب المعاهد العليا والمتوسطة سواء في الجانب التثقيفي أو الجانب الخدمي أو من خلال تقديم برامج التكافل الاجتماعي، مؤكدًا حرص الإدارة على الارتقاء بهذه البرامج والخدمات بشكل مستمر لمواكبة احتياجات الشباب وتطلعاتهم.
 

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