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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 11 مليار دولار.. استثمارات مصرية جديدة في 15 دولة أفريقية

حسام هيبة
حسام هيبة

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك استثمارات مصرية في 15 دولة أفريقية بقيمة تتخطى 11 مليار دولار وذلك في مشروعات البنية التحتية والسدود والطاقة.

وأشار خلال منتدى الأعمال الخليجي المصري اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تملك ثروة عقارية من مبان إدارية ومخازن وساحات تخزينية عديدة داخل أفريقيا، كما بدأت 4 بنوك مصرية في فتح فروع في أفريقيا ليصل عددهم لـ 6 فروع وهناك خطة لزيادة تلك الفروع في كافة الدول الأفريقية.

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ولفت هيبة إلى أنه جار إنشاء شركات للنقل الجوي موجهة لأفريقيا، كما أنه يتم العمل على الانتهاء من طريق الإسكندرية كيب تاون.

وعلى جانب آخر لفت إلى أن مصر عملت على تهيئة بيئة العمل من خلال تحسين البنية التحتية حيث تم صرف تريليون دولار في الطرق والكباري وتطوير الموانئ والكهرباء.

ونوه بأنه  تم إصدار الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتم حتى الآن إصدار 24 رخصة ذهبية، مضيفا أن هناك بعض الشركات التي انتهت من إنشاء المصانع وستبدأ الانتاج خلال الربع الأول من 2024.

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