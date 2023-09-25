حسام هيبة: مشروعات البنية التحتية دفعت الكثير للاستثمار في مصر

أكد الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

رئيس هيئة الاستثمار يتحدث عن الطفرة التي حدثت في مصر



وقال حسام هيبة خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن ملف الاستثمار في مصر يشهد طفرة كبيرة، وخاصة مع بدء الإصلاح الاقتصادي، ورفع البنية التحتية لأنها أساس جذب الاستثمار.

وواصل :"أي مشروع بحاجة لطرق ومياه وكهرباء وغاز، وتصدير واستيراد، مصر بدأت تلك المرحلة مبكرًا وأحدثت طفرة كبيرة، في ظل مشروعات البنية التحتية الكبيرة، والتي أصبحت مسار إعجاب ودفعت الكثيرون للتفكير في دراسة مشاريع مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر، والدخول بها لما تتمتع بها مصر من طرق بنية تحتية وطرق وموانئ ومطارات، وكهرباء متوفرة في الصناعات المختلفة".