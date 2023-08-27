مفاجأة سارة.. النيابة الإدارية تصدر قرارا يخدم المستثمرين

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة ، أنه في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية "مصر ٢٠٣٠" الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، وفق رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، تم إنشاء "وحدة قضايا الاستثمار" كي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار .

وتشمل وحدة قضايا الاستثمار" عدة امور تتمثل في الآتي:

الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي "[email protected]"

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