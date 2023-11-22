محافظ الدقهلية يطالب بسرعة تنفيذ قاعدة البيانات المتكاملة للمنطقة الصناعية بجمصة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمجلس ادارة المنطقة الصناعية بجمصة بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية والدكتور مصطفي عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية و ممثلي ورؤساء قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق وممثلي ادارات البيئة وتيسير الاعمال والشئون القانونية وممثلا عن هيئة التنمية الصناعية واعضاء مجلس ادارة المنطقة.

تناول الاجتماع استعراض ومناقشة جدول الاعمال الذي اعدته الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار باشراف عصام حجاج مدير عام الادارة وفريق عمل ادارة الاستثمار باشراف السيد عوض مدير الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع اكد "مختار"علي سرعة نقل اصول شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء بمنطقة ال108 فدان بالمنطقة الصناعية بعد ان تم الانتهاء من تنفيذها للشركات المختصة للمتابعة الجادة للتشغيل والمتابعة وايضا تنفيذ اعمال الصيانه اللازمة لها.

كما اكد "مختار" علي اهمية انهاء الاجراءات اللازمة للتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير مبلغ 35 مليون جنيه قيمة القدرة الكهربائية لمساحة ال108 فدان من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة.

ووجه "مختار" بتشكيل لجنة للمرور علي مصانع المنطقة الصناعية والزام مصانع المنطقة التي لها مخرجات ضارة بالبيئة بتنفيذ محطات معالجة مؤقتة لكل مصنع لحين انشاء المحطة الرئيسية المطلوبة

وقال "مختار" انه تفعيلا للمبادرة الرئاسية "إبدأ" التي اطلقها الرئيس و تستهدف حل مشكلات المستثمرين فلابد من قيام جميع المسئولين التنفيذيين بكل من المنطقة الصناعية وادارة الاستثمار وقطاعات المرافق بسرعة تحقيق مطالب واحتياجات وحل مشكلات المستثمرين والصناعات القائمة بالمنطقة بالتنسيق مع منسقي "مبادرة ابدأ".

و طالب "مختار" بسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بتسليم قطع الاراضي للحاجزين بمنطقة ال108 فدان والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للانتهاء من توصيل المرافق للمنطقة.

ووجه "مختار"، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بضرورة متابعة تنفيذ قاعدة البيانات المتكاملة عن المنطقة الصناعية والتي تشمل جميع ما يتعلق من بيانات ومعلومات عن المنطقة لدعم اتخاذ القرارات الهادفة لصالح المستثمرين.

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