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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

سعر إطلالة أنابيلا هلال

 

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستان طويل باللون الازرق بتصميم الكب وبقة محتلفة من منقة الصدر، وأختارت حقيبة وحذاء من الجلد اللامع باللون الأزرق.

 

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ووصل سعر فستات أنابيلا هلال إلى 5994 ريال سعودي، اي ما يعادل 49,382 جنيه مصري، ووصل سعر الجيب  إلى 9226 ريال سعودي أي ما يعادل  76,010 جنية مصري، اي أن مجمل الإطلالة وصلت إلى  125,392.

 

واختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية على شكل السموكي آيز لتبرز جمال عينيها.

 

واختارت أنابيلا إكسسوارات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت قرطين وعقد واسورة من الالماس وساعة يد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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