دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.. رفض تهجير الفلسطينيين بمؤتمر التحالف لدعم السيسي ببورسعيد

وقفت جموع الجماهير من أهالى بورسعيد المشاركة بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، والذين سقطوا برصاص العدوان الإسرائيلي الغاشم، خلال الأحداث الأخيرة.



وأكد الحضور علي دعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين علي إيمانهم الكامل برفض فكرة التهجير من القطاع للأراضي المصرية، ومؤكدين أن مصر تحملت علي عاتقها تقديم المساعدات العينية، وكذلك تحملت علاج المصابين بالمستشفيات المصرية المختلفة.

مؤتمر التحالف لدعم الرئيس فى بورسعيد IMG-20231122-WA0007 IMG-20231122-WA0006 IMG-20231122-WA0012 IMG-20231122-WA0014 IMG-20231122-WA0016 IMG-20231122-WA0010 IMG-20231122-WA0013 IMG-20231122-WA0009

وشارك في المؤتمر أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بـ محافظة بورسعيد، وأعضاء المجلسين عن تنسيقية شباب الأحزاب، وممثلو المؤسسات والهيئات والنقابات المختلفة، بجانب عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب، وممثلي الأزهر والكنيسة.



وشهد المؤتمر إقبالا جماهيريا كبيرا، جري خلاله الإعلان عن دعم أكثر من 40 مؤسسة مجتمع أهلي ومدني تعمل تحت راية التحالف الوطني دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ علي الأمن الداخلي والقومي لمصر.