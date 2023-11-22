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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.. رفض تهجير الفلسطينيين بمؤتمر التحالف لدعم السيسي ببورسعيد

مؤتمر التحالف لدعم
مؤتمر التحالف لدعم الرئيس فى بورسعيد

وقفت جموع الجماهير من أهالى بورسعيد المشاركة  بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،  دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، والذين سقطوا برصاص العدوان الإسرائيلي الغاشم، خلال الأحداث الأخيرة.


 وأكد الحضور علي دعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين علي إيمانهم الكامل برفض فكرة التهجير من القطاع للأراضي المصرية، ومؤكدين أن مصر تحملت علي عاتقها تقديم المساعدات العينية، وكذلك تحملت علاج المصابين بالمستشفيات المصرية المختلفة.

مؤتمر التحالف لدعم الرئيس فى بورسعيد

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وشارك في المؤتمر أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بـ محافظة بورسعيد، وأعضاء المجلسين عن تنسيقية شباب الأحزاب، وممثلو المؤسسات والهيئات والنقابات المختلفة، بجانب عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب، وممثلي الأزهر والكنيسة.

حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد| صور

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وشهد المؤتمر إقبالا جماهيريا كبيرا، جري خلاله الإعلان عن دعم أكثر من 40 مؤسسة مجتمع أهلي ومدني تعمل تحت راية التحالف الوطني دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ علي الأمن الداخلي والقومي لمصر.

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