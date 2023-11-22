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تعليم

جامعة العريش تُشارك في القوافل الشاملة لإقليم شرق الدلتا

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شاركت جامعة العريش محافظة شمال سيناء في قافلة تجمع جامعات شرق الدلتا والقناة بقافلة شاملة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. 

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وقطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية بالجامعة، وإشراف الدكتور هند حميدو، والدكتور عبد المقصود سليمان، وإشراف وتنفيد الدكتور عيد موسى، عميد كلية الطب البيطري.

 

وتُشارك في قوافل جامعات إقليم شرق الدلتا وبمشاركة جامعات “دمياط – قناة السويس – بورسعيد - السويس – العريش” إلى حي القابوطي الجديد بمحافظة بورسعيد. 

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن القافلة تأتى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانطلاق القوافل التنموية الشاملة لتطوير القرى والمدن المصرية، والتي تهدف إلى إيجاد التكامل الإقليمي بين الجامعات المصرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

القوافل التنموية

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، أن خطة القوافل التنموية الشاملة تتم من خلال رصد القرى والمدن الأكثر احتياجًا، بما يخدم القرى والمدن المستهدفة ويعود بالنفع والتطوير على المجتمع، مؤكدًا أن هذه القوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر، لتعظيم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة.

وقد شملت القافلة العديد من التخصصات المختلفة من جامعة العريش منها الطب البشرى والطب البيطري وغيرهم، وتأتي القافلة تحت إشراف وتنفيذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. 
 

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