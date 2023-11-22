اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل الهدنة بين حماس وإسرائيل بجهود مصرية قطرية|فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الجهود التي تسببت في الهدنة هي جهود مصرية قطرية بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان الرئيس السيسي واضحاً فيه على الملأ، وتحدث عن كل الأفكار التي تُقال داخل الأبواب المغلقة.

سمير فرج يتحدث عن الهدنة

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، فضلًا عن جهود الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن نتنياهو أشاد بالرئيس الأمريكي، وكانت هناك نقاط خلاف بين كلا الطرفين وتم حسمها من قبل الرئيس الأمريكي.

وتابع المفكر الاستراتيجي، أن بدء الهدنة ستتم بداية من 10 صباح الغد بتوقيت القاهرة بحسب ما تم إعلانه من ساعة واحدة فقط، تشمل وقف إطلاق النار لكافة الأطراف سواء شمال أو جنوب غزة، فضلاً عن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال منهم 3 أمريكيين بينهم طفل، وهو ما سيربك حسابات الجانب الأمريكي.

واستكمل، أن المفرج عنهم من جانب إسرائيل 150 فلسطينياً، من النساء والأطفال، ومع كل 10 محتجزين إضافيين ستمتد الهدنة بعد ذلك، مع دخول مئات الشاحنات والوقود إلى قطاع غزة بالكامل.