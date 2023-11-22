السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

أكد ، أن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية خاصة في قطاع غزة .

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية في الهند، :" أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا للانتقائية".

وأضاف الرئيس السيسي:" لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الارواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التخذيرات الدولية المتصاعدة ".

الرئيس السيسي:" من الضروري حماية المدنيين واحترام القانون الدولي

وتابع الرئيس السيسي:" من الضروري حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وحصول الشعب الفلسيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام بجانب إسرائيل".