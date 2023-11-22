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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد ، أن  قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية خاصة في قطاع غزة .

 

رئيس البرلمان العربي: نشكر جهود مصر والرئيس السيسي في دعم غزة

البيت الأبيض: بايدن يشكر السيسي على دوره القيادي في اتفاق الهدنة بغزة

 وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية في الهند، :" أسلوب تفاعل  المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا للانتقائية".

 

وأضاف الرئيس السيسي:"  لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الارواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التخذيرات  الدولية المتصاعدة ".

الرئيس السيسي:"  من الضروري حماية المدنيين واحترام القانون الدولي 

وتابع الرئيس السيسي:"  من الضروري حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وحصول الشعب الفلسيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام بجانب إسرائيل".

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