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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البرلمان العربي: نشكر جهود مصر والرئيس السيسي في دعم غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على جهوده  في دعم غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”  في خبر عاجل.

 

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وقال رئيس البرلمان العربي :" نتمنى أن تساعد الهدنة في إيصال مساعدات كبيرةإلى قطاع غزة.. ونواصل الجهود لأجل ذلك".

 

وأضاف رئيس البرلمان العربي:" نشكر جهود مصر والرئيس السيسي في دعم قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات إلى أبنائه".

 

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدًا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

 

أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيداً للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

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