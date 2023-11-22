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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الهدنة| الرئيس والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة العمل على وقف دائم لإطلاق النار بغزة

لقاء اليوم
لقاء اليوم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني، مؤكدًا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيداً للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

الرئيس السيسي يودع ملك الأردن عقب زيارته للقاهرة

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يرحبان بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة

هذا، وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع جميع الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
لقاء الرئيس السيسي والعاهل الاردني
السيسي عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة الملك عبد الله المملكة الأردنية الهاشمية

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