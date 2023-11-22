السيسي قائد التحديات هاشتاج يتصدر «إكس» بعد نجاح الهدنة في غزة

تصدر هاشتاج السيسي قائد التحديات، موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، بعد نجاح الهدنة في الحرب على غزة.

وأعرب الكثير من المغردين عن فخرهم بالقيادة السياسية المصرية، وتأثير الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأوضاع.

ونجحت القاهرة والدوحة في خطوة مهمة في السيطرة على الأوضاع الملتهبة داخل قطاع غزة منذ شهرين، وراح ضحيتها أكثر من 14 ألفاً فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء في التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، حيث كثفت الشقيقتان إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية جهودهما على مدى أكثر من أسبوعين للوصول إلى اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

كما سيتم السماح بنفاذ جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، والذي كانت ترفض إسرائيل وصول إي مساعدات له، وهذا سيخفف كثيرا من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن ظلوا في الشمال ورفضوا النزوح للجنوب.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".